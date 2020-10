Esselunga è davvero fuori di testa, in questi giorni è stata lanciata un’offerta che punta ad avvicinare ulteriormente gli utenti all’acquisto di uno smartphone Samsung, portandoli a spendere poco meno di 300 euro.

Stiamo parlando di una offerta tech a disposizione globale, quindi attivata in ogni punto vendita sul territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Come al solito, in questi casi le scorte effettivamente disponibili in negozio sono molto ridotte, ciò sta a significare che una volta terminate non verranno rifornite, sebbene la campagna abbia durata stabilita fino all’8 ottobre 2020. Il consiglio, quindi, è di decidere il più rapidamente possibile.

Volantino Esselunga: risparmio da fuori di testa

Il volantino Esselunga asseconda le richieste dei consumatori italiani, riuscendo quindi a scontare un ottimo smartphone ad un prezzo effettivamente inferiore del previsto. Il Samsung Galaxy A71 è un medio di gamma da tempo disponibile sul mercato, i cui punti di forza sono rappresentati da un processore octa-core, da 6GB di RAM, da 4 fotocamere posteriori, e sopratutto da un display ampissimo, un AMOLED da 6.7 pollici di diagonale.

Il lettore per le impronte digitali è stato posizionato esattamente sotto al display, non manca ovviamente il riconoscimento del viso e una batteria da 4500mAh.

Il prezzo è molto allettante, corrisponde esattamente a 299 euro, cifra risicatissima considerate le potenzialità di un terminale che fa gola a moltissimi utenti in Italia e non solo.