Sono in arrivo grandi sorprese per gli utenti futuri di WindTre. Continua, infatti, la campagna promozionale del provider arancione, a caccia di nuovi abbonati. Nel corso dell’estate WindTre ha lanciato una serie di importanti tariffe, caratterizzate dai prezzi da ribasso. Tra queste offerte, un particolare successo è stato riscontrato dalla WindTre Star+. Ancora oggi questa ricaricabile resta disponibile per il pubblico e rappresenta una delle migliori offerte sul mercato.

WindTre sfida Iliad, ecco la tariffa speciale con 100 Giga internet

Il pacchetto di contenuti per gli abbonati di WindTre che scelgono questa tariffa prevede 100 Giga per navigare senza limiti su internet con le velocità del 4,5G. Al tempo stesso gli utenti potranno beneficiare di chiamate ed SMS senza limiti per le comunicazioni verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Il costo di rinnovo per la promozione si attesta su una quota base di 7,99 euro.

La ricaricabile di WindTre si presenta come una classica offerta winback. Per scegliere questa iniziativa, pertanto, sarà opportuno effettuare il passaggio di rete da un operatore all’altro attraverso lo strumento della portabilità. Per poter attivare regolarmente la ricaricabile sarà necessario recarsi in uno degli store WindTre sul territorio nazionale

La Star+ può essere definita a tutti gli effetti come una sorta di alternativa alle promozioni low cost di Iliad. Ricordiamo che il provider francese ha appena lanciato la sua tariffa Flash 100 che prevede sempre 100 Giga al costo di 9,99 euro. La promozione di WindTre al netto di un costo inferiore mette a disposizione la stessa quota per internet.