Il mese di ottobre sarà caratterizzato dal lancio della famiglia iPhone 12. I nuovi device di Apple si stanno facendo attendere con ansia, in quanto l’azienda non ha annunciato ufficialmente nulla. Anche la data di lancio è avvolta dal mistero, ma alcuni rumor sembrano indicare il prossimo 13 ottobre come giorno di riferimento.

Nonostante le poche informazioni riguardanti iPhone 12 e il lancio ancora da effettuare, è curioso scoprire che Apple sta già lavorando sulla prossima generazione di device. In particolare, in queste ore, sono emersi alcuni dettagli su iPhone 13 che abbiamo già analizzato in un precedente articolo.

Il prossimo top di gamma di Apple però non sarà l’unico smartphone che vedrà la luce nei prossimi mesi. Sembra che a Cupertino si stia lavorando anche su iPhone SE 3. Grazie ad un Tweet pubblicato da Ross Young è possibile scoprire alcuni dettagli del prossimo smartphone della Mela. L’autore del post è il capo analista della Display Supply Chain Consultants (DSCC) e ha parecchia esperienza nel settore.

Apple doterà il nuovo iPhone SE 3 di alcune soluzioni interessanti

Like DSCC, Mizuho Securities also says no new iPhone SE model in 2021, have to wait till 2022. They do say all iPhone 13 models will have integrated touch, BOE will join LGD on both 6.1" models, mini and 13 will adopt 12 Pro Max camera sensors, & sensor size will increase on Pro. pic.twitter.com/G9f6cz8dm0 — Ross Young (@DSCCRoss) October 2, 2020

Nel Tweet si legge che iPhone SE 3 potrebbe arrivare sul mercato nella primavera del 2022. Il device sarà caratterizzato da un display LCD da 6.06 pollici realizzato da Sharp o JDI. Questo è già un grande cambiamento se consideriamo che la precedente generazione si basa su un display da 4.7 pollici.

Il device entry-level realizzato da Apple potrà vantare la stesso comparto fotografico utilizzato su iPhone 11. Troverà quindi spazio una doppia fotocamera posteriore con un sensore primario da 1.4µm. Nonostante tutto, sarà presente il supporto per il 5G ma non il FaceID. Gli utenti si dovranno accontentare del semplice TouchID, ma non è chiaro dove verrà posizionato il lettore di impronte digitali. Non resta che attendere i prossimi rumor a riguardo per scoprire qualche dettaglio in più.