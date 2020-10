Avevamo ipotizzato che per il mese di ottobre Sony avesse potuto riservare un Horror per gli abbonati PlayStation Plus. E – a quanto pare – ci abbiamo azzeccato, ma non con il titolo.

PlayStation Plus, tra i giochi gratuiti di ottobre un titolo per Halloween

Il colosso nipponico ha rivelato i giochi che gli utenti con un abbonamento PlayStation Plus attivo potranno riscattare gratuitamente per il mese di ottobre. In occasione di Halloween, le proposte del mese includono anche un interessante gioco di ruolo a sfondo horror. Parliamo di Vampyr, un dark-fantasy sviluppato dalla Dontnod Entertainment e pubblicato da Focus Home Interactive in cui si vestiranno i panni di Jonathan Reid, un medico tramutatosi in vampiro.

Nel bel mezzo di una pandemia, Jonathan Reid dovrà scegliere se dare libero sfogo alla sua natura bestiale o restare fedele ai suoi doveri in quanto medico. Il suo obiettivo è quello di scoprire la reale identità della pandemia e scongiurare una terribile minaccia.

Ovviamente, Vampyr non ha nulla a che vedere con i titoli Horror più quotati sul web, che includevano The Order: 1886, ark Souls Remastered o Dark Souls II: Scholar of the First Sin, Resident Evil 7, Resident Evil 2, Little Nightmares, Watch Dogs 2, Firewatch, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Nier Automata. Ma è comunque un ottimo gioco per tenersi impegnati e divertirsi nella notte di Halloween.

L’altro titolo che sarà possibile scaricare gratuitamente per il mese di ottobre farà felici gli amanti dei racing-games. Si tratta di Need for Speed: Payback, con una nuova avvincente storia e tante gare, missioni, sfide e soprattutto… bolidi.

Vampyr e Need for Speed: Payback saranno disponibili al download a partire dal 6 ottobre. Intanto, fino al 5 ottobre sarà ancora possibile riscattare i giochi gratuiti di settembre.