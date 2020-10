Play Store regala: gli utenti Android hanno gratis 6 app a pagamento

Tante volte quando bisogna scegliere un sistema operativo, si opta per quello che permette di fare più cose. Android è certamente questa soluzione, la quale è stata scelta in tutto il mondo da oltre 1,5 miliardi di persone.

Non è un mistero infatti che il robottino verde abbia superato tutti i rivali nel mondo dei sistemi operativi mobili, con grandi opportunità soprattutto per il futuro. A quanto pare l’evoluzione della piattaforma è in continuo divenire, con il Play Store che riesce a fungere da punta di diamante. All’interno di questo market è infatti possibile trovare applicazioni e giochi di diverso genere che possono essere sia utile che divertenti. Oggi peraltro ci sono delle grandi offerte di cui solo gli utenti Android possono beneficiare. Proprio all’interno del Play Store esistono dei titoli a pagamento che per questa giornata e per poche altre saranno concessi in maniera totalmente gratuita.

Per avere a disposizione anche le migliori offerte del mondo Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi ci sono delle applicazioni a pagamento totalmente gratis sul Play Store di Google

Proprio qui nell’elenco in basso abbiamo provveduto ad incolonnare alcuni titoli del Play Store che solo per oggi gli utenti Android potranno scaricare gratis. Sono presenti infatti tutti i link diretti che vi permetteranno di effettuare il download direttamente dalla pagina ufficiale del Play Store.