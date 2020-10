Mai come quest’anno, gli utenti hanno riscoperto l’importanza e le già indiscusse potenzialità di WhatsApp. Sia nei mesi del lockdown sia nelle ultime settimane, la chat di messaggistica istantanea è stata un vero centro delle comunicazioni.

WhatsApp, l’upgrade per evitare finalmente ogni tipo di messaggio indesiderato

Oltre ai tanti meriti, ci sono però da segnalare anche quelli che sono i perduranti punti deboli della chat. Ancora in queste settimane, infatti, sulla piattaforma di messaggistica istantanea continuano a circolare con una certa insistenza comunicazioni spam e catene di gruppo.

Gli sviluppatori di WhatsApp vogliono attuare ora una serie di strategie volte a contenere tali dinamiche. Sono allo studio delle nuovi versioni della piattaforma che impongono un limite stringente proprio per la condivisione dei messaggi.

In base alle attuali norme al vaglio del team di sviluppo, presto gli utenti su WhatsApp potranno inoltrare uno stesso messaggio solo con un contatto della propria rubrica. Le nuove direttive, quindi, andranno ancora di più a restringere il campo delle condivisioni. Oggi gli utenti possono inviare un semplice messaggio ad un massimo di cinque contatti. Il limite sino a qualche mese fa era spostato a dieci.

Gli addetti ai lavori sembrano essere concordi con gli sviluppatori per quanto concerne l’utilità di tale aggiornamento. Ricordiamo che questo upgrade si inserisce in un corso di novità pensate ad hoc da WhatsApp per fronteggiare l’emergenza Covid. L’attenzione del team della chat anche nelle prossime settimane sarà indirizzata per garantire agli utenti le migliori soluzioni per comunicazioni ancora più semplici e sicure.