Indubbiamente una delle imposte più detestate dal pubblico di automobilisti italiani. Il Bollo Auto che finalmente si può avere anche Gratis rispettando certe ben determinate condizioni. Non è facile ottenere questo importante incentivo ma, nel caso ciò non fosse possibile, possiamo consolarci con le tante proroghe disposte unilateralmente da tante Regioni Italiane che troviamo inserite nel nuovo elenco dello shift di tassazione. Scopriamo insieme le ultime novità.

Bollo Auto: è gratuito a queste condizioni oppure si può spostare il pagamento

In Emilia Romagna, così come potenzialmente anche in altre Regioni, è possibile usufruire della procedura di esenzione bollo auto. Questa si applica per veicoli di tipo ibrido il cui costo di possesso non superi i 191 Euro annui. In tali condizioni si può usufruire dello sconto totale per un periodo gratuito di 3 anni. Ma si deve agire subito fin dalla prima immatricolazione tramite un sistema di cui prendere visione attraverso il sito dedicato della propria amministrazione locale.

In caso tutto questo non fosse possibile si accede ai mesi gratuiti che altro non sono che una proroga senza interessi di mora. Si aggiunge del tempo in virtù della recente emergenza sanitaria e sociale. Ecco lo schema delle proroghe ufficiali ancora attive.