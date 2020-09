Sul noto store di elettronica Unieuro sono presenti numerose offerte e promozioni interessanti, ma ora è arrivata una novità ancora più accattivante. Con la nuova promozione denominata “Passione Casa”, infatti, con l’acquisto di un elettrodomestico tra quelli selezionati si potrà ricevere in omaggio un’asciugatrice.

Ecco la nuova promozione “Passione Casa” di Unieuro

La nuova iniziativa lanciata dal noto store Unieuro, come già accennato, è davvero accattivante e da non lasciarsi sfuggire. Come già accennato, con l’acquisto di un elettrodomestico verrà offerta in omaggio un’asciugatrice. In base al prodotto prescelto, verrà offerta in regalo un’asciugatrice di svariati marchi molto famosi, come Whirpool, Bosch, Candy ed Electrolux.

Ma non finisce qui. Oltre ad avere questo omaggio, infatti, alcuni tra gli elettrodomestici selezionati per la promozione possono avere uno sconto che può arrivare ad addirittura il 50%. Tra questi prodotti, ad esempio, vi segnaliamo la lavatrice Bosch Serie 6 WAT28639IT con caricamento frontale da 9 kg. Con questo prodotto sarà offerta in omaggio, in particolare, un’asciugatrice Bosch, e in totale sarà necessario spendere soltanto 899 euro.

Vi segnaliamo inoltre in offerta la lavastoviglie Whirpool WIC 3T224 PFG A di classe A++. Quest’ultima viene proposta con uno sconto pari al 51% e viene sempre offerta in omaggio in abbinata un’asciugatrice Whirpool, il tutto ad un unico prezzo pari a 699 euro. Vi ricordiamo però che, se siete intenzionati ad usufruire di questa promozione, avrete tempo soltanto fino all’8 ottobre 2020. Per consultare eventualmente tutti i prodotti selezionati con questa promozione che prevede un’asciugatrice in regalo, vi invitiamo a consultare il seguente link.