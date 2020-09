WhatsApp e Telegram si posizionano sul podio di quelle più utilizzate in assoluto. Tuttavia, queste due app non sembrano fornire una funzione gradita ad alcuni utenti, ovvero i messaggi anonimi. Questa situazione è data dal fatto che le due app sono trasparenti in termini di identità, dunque non c’è alcun modo di inviare messaggi senza mostrare il nostro nome. Fortunatamente per qualcuno, i vari operatori telefonici, come TIM, Wind, Tre e Vodafone, offrono la possibilità di usufruire di questa funzione. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci occorre fare. Oggi tutti hanno bisogno di una connessione Internet ottimale per connettersi con il mondo. Lo scambio di messaggi fa letteralmente da padrone in questo campo e le app di messaggistica comesi posizionano sul podio di quelle più utilizzate in assoluto. Tuttavia, queste due app non sembrano fornire una funzione gradita ad alcuni utenti, ovvero i. Questa situazione è data dal fatto che le due app sono trasparenti in termini di identità, dunque non c’è alcun modo di inviare messaggi senza mostrare il nostro nome. Fortunatamente per qualcuno, i vari operatori telefonici, come, offrono la possibilità di usufruire di questa funzione. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci occorre fare.

Messaggi anonimi: ogni operatore ha il suo metodo differente

Messaggi anonimi con TIM

Già da molto tempo, l’operatore telefonico più ambito in Italia TIM dà la possibilità ai propri utenti di poter inviare dei messaggi completamente anonimi molto velocemente ed in sicurezza. Per avvalerci del servizio dobbiamo servirci del seguente codice:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il messaggio dovrà essere mandato al numero 44933 e non al destinatario. Questo si occuperà di smistarlo al destinatario in forma anonima. Il costo del singolo messaggio sarà di 30 centesimi.

Messaggi segreti con Wind

L’operatore arancione mette a disposizione per gli utenti questa funzione ad un prezzo addirittura più basso: 15 centesimi per messaggio. Per farlo bisognerà digitare nella casella di testo il seguente codice:

*k_k#s_testo

Inoltre, Wind dà la possibilità di inviare SMS tramite un nickname qualunque, scelto appositamente da chi invia il messaggio. Ecco il codice da inserire:

k_k#nickname_testo

Messaggi segreti con 3 Italia

Infine, anche 3 Italia ti consente di inviare messaggi completamente anonimi. Ecco come fare:

NUMERODELDESTINATARIO_testo

Anche in questo caso il messaggio va inviato ad un altro numero, che è il 48383. Il costo del messaggio qui è decisamente più alto, si parla 50 centesimi ogni messaggio.

Messaggi segreti con Vodafone

Infine, concludiamo con Vodafone. L’operatore rosso ci consente messaggi anonimi inserendo il seguente codice nella casella di testo:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il messaggio dovrà essere inviato al 4895894, e questo si occuperà di inoltrarlo al destinatario pagando 50 centesimi.