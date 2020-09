Amazon ha da poco aggiornato e rinnovato la sua line up di prodotti tecnologici e tra questi ci sono i suoi nuovi smart speaker dotati del supporto all’assistente vocale Alexa, cioè i nuovi Echo e Echo Dot. Caratteristica principale che contraddistingue questa nuova generazione di speaker riguarda innanzitutto il design, dato che troviamo una forma sferica, e anche alcune nuove funzionalità.

La quarta generazione di Amazon Echo e Echo Dot

Come già accennato, ci sono stati diversi cambiamenti rispetto al passato. Cambia in primis l’aspetto estetico e il design. Il nuovo smart speaker Amazon Echo è stato infatti realizzato con una forma sferica e con una base piatta. La rifinitura dello speaker è realizzata in tessuto ed in basso è inoltre presente un anello led. Oltre a questo, poi, sono state introdotte alcune novità dal punto di vista dell’hardware. Troviamo infatti un woofer da 75 mm e due tweeter da 20 mm che garantiscono un audio ancora più di qualità e non manca inoltre una modalità che permette di adattare l’audio emesso in base all’ambiente in cui si trova. Vi è stato poi un miglioramento riguardante i comandi vocali. Questi ultimi saranno infatti riconosciuti in maniera ancora più rapida ed efficacie e l’interazione con Alexa è stata resa ancora più prestante grazie alla presenza di un modulo dedicato denominato AZ1 Neural Edge.

Anche Echo Dot è stato interamente rinnovato, seguendo le linee estetiche già intraprese con Echo. Troviamo infatti anche qui la stessa realizzazione con forma sferica e l’anello led, ma cambiano leggermente le dimensioni (che qui sono inferiori). Dal punto di vista dell’hardware presente, non troviamo enormi differenze. Troviamo infatti anche qui il modulo migliorato per i comandi vocali. Qui però troviamo poi una versione con orologio digitale.

Prezzi e disponibilità

I nuovi smart speaker di Amazon sono già disponibili al pre-ordine in Italia, anche se verranno spediti attorno alla fine del mese di ottobre. I prezzi di vendita saranno i seguenti: