Amazon quest’oggi ha presentato tantissimi nuovi fantastici dispositivi Alexa. Design e funzionalità rinnovate e come sempre rivoluzionarie. Tantissime le novità che permetteranno gli utenti di migliorare la propria quotidianità ed aumentare la propria produttività a lavoro.

Nuove funzionalità, nuovi design, nuovi dispositivi

Echo Dot ed Echo Dot con orologio avranno un nuovo bellissimo design (a sfera) per una migliore qualità dell’audio ed un’estetica sempre minimal ma comunque funzionale. Migliorate (in termini di millisecondi) le tempistiche di risposta dei device. Un upgrade a gran voce richiesto dagli utenti per una maggior velocità di conversazione con queste IA.

La chicca dei nuovi Echo Dot sarà la presenza di una versione dedicata esclusivamente ai bambini, Echo Dots Kids. Vi saranno numerose personalizzazioni (ad es. Panda e Tigrotto), appositamente create per stuzzicare la curiosità e l’interazione dei più piccoli. Questi device, inoltre, avranno apposite voci specifiche e programmi dedicati. I prezzi partiranno da 49 dollari (presumibilmente 49 euro) ed arriveranno fino a 99 dollari (presumibilmente 99/109 euro).

Ring Car Alarm e Ring Always Home Cam

Amazon fa sul serio nel mondo automotive è presenta il suo antifurto intelligente, in ben 3 varianti da 59 dollari a 199 dollari. Sirene incorporate e sensori antifurto smart collegati con i nostri device Alexa

Ring Always Home Cam, se vogliamo, è un qualcosa di ancora più particolare che verrà proposto al prezzo di 249,99 dollari (circa 250/260 euro presumibilmente). Grazie a questo nuovo mini-drone sarà possibile visionare da remoto qualsiasi zona della propria dimora come se fossimo lì. Non sappiamo, tuttavia, se questo dispositivo rimarrà una mera esclusiva statunitense o sarà commercializzato anche in Italia.

Amazon Echo Show 10 e nuova interfaccia per Fire TV

Annunciato un aggiornamento per Fire TV con possibilità di usufruire in futuro di modalità Picture in picture, grazie alla quale sarà possibile visionare due video contemporaneamente o visionare un video svolgendo altre attività.

Alexa riuscirà, inoltre, a coordinarsi con le nostre Fire TV e si avrà la possibilità di selezionare l’utente che usa il dispositivo all’accensione.

Luna per il gaming

Gli amanti del gaming gioiranno nel sapere che Amazon ha finalmente lanciato il suo nuovo servizio di streaming: Luna. Ancora da comprendere con quali device sarà compatibile, quali titoli saranno disponibili e se il servizio sarà lanciato in Italia. Annunciata, inoltre, una partnership con Ubisoft (Assassin’s Creed Valhalla, ad es.).

Sarà possibile usufruire anche di un controller connesso direttamente in cloud per godere di un tempo di risposta minore in termini di millisecondi.

Questa è solo una prima anteprima di questi entusiasmanti terminali dotati di intelligenza artificiale. Nei prossimi giorni, infatti, avremo modo di testarli approfonditamente e di recensirli per voi. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.