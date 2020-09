Esselunga: clamorosi sconti nel nuovo volantino, smartphone e PC in sconto

Tra tutti i nomi che riguardano gli Store sul territorio italiano, Esselunga è chiaramente uno di quelli più attenzione nati. Il motivo sta semplicemente nel fatto che molte offerte e spesso provengono da questo colosso, il quale si diletta non solo nel mondo degli alimentari ma anche in quello dell’elettronica in generale.

Durante gli ultimi giorni è venuto fuori anche il nuovo volantino, il quale ha visto gli appassionati di tecnologia e appunto di elettronica, interessarsi molto alla merce in vendita. Questi prezzi sono disponibili però solo per coloro che risultano soci Esselunga, i quali alla cassa, per usufruire dei prezzi, saranno costretti ad esibire la carta Fidaty.

Esselunga propone il suo nuovo volantino che mette in difficoltà la concorrenza a suon di grandi prezzi nel mondo dell’elettronica

Esselunga propone un nuovo volantino, il quale tra le ultime pagine mostra l’elettronica ad altissimi livelli. Un esempio molto chiaro e quello del nuovo Samsung Galaxy S20 che in questo caso viene proposto a soli 589 €. Tutti sanno che il prezzo di listino equivale a 929 €, per cui si tratta di un’ottima occasione.

Ci sono poi tanti altri prezzi incredibili i quali spaziano tra le varie categorie. Ad esempio nel mondo degli elettrodomestici ci sono moltissime cose interessanti da prendere al volo. In basso ci sono tutte le foto del volantino per dare un’occhiata a tutti i prezzi.