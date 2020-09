Esselunga: il nuovo volantino lancia la tecnologia a prezzi low cost

Una delle aziende più attive sulla vendita fisica sul territorio è chiaramente Esselunga, la quale dorme diversi anni risulta al top delle classifiche di gradimento. Sono tanti i prodotti venduti all’interno degli Store di questo colosso, il quale è riuscito inoltre a lanciare anche tanti prezzi interessanti nel mondo dell’elettronica e della tecnologia in generale. È nato pertanto un nuovo volantino, il quale propone infatti smartphone, pc e molto altro ancora a disposizione del pubblico.

I prezzi, che sono tra i più bassi in assoluto, potranno essere utilizzati dagli utenti che risultano soci. Infatti per usufruire di tutti gli articoli in sottocosto sul volantino, Esselunga invita le persone ad esibire alla cassa la carta Fidaty. Ovviamente il tutto non vale solo sull’elettronica ma anche su tutti quelli che risultano essere beni di prima necessità.

Esselunga lancia ufficialmente il suo nuovo volantino per la fine di settembre che batte la concorrenza

Esselunga offre un volantino pieno di risorse, tra le quali spicca sicuramente l’ultimo Samsung Galaxy S20. Questo, che detiene un prezzo di listino di 929 €, in questo caso costa solo 589 €.

Ci sono poi tanti altri prezzi incredibili i quali spaziano tra le varie categorie. Ad esempio nel mondo degli elettrodomestici ci sono moltissime cose interessanti da prendere al volo. In basso ci sono tutte le foto del volantino per dare un’occhiata a tutti i prezzi.