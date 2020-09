Se abbiamo una connessione a Internet oggi possiamo fare davvero qualsiasi cosa. Lo scambio veloce di messaggi è tra queste e le app che vengono utilizzate maggiormente sono senza ombra di dubbio WhatsApp e Telegram. I due colossi della messaggistica, tuttavia, non sembrano offrire una cosa che molti utenti utilizzano, ovvero i messaggi anonimi. Ciò è dovuto al fatto che in queste app il numero è sempre ben chiaro e i messaggi vengono sì criptati, ma anche immagazzinati all’interno del server online. Esistono però dei metodi efficaci per inviare messaggi anonimi appoggiandoci agli operatori telefonici e oggi parleremo di come fare con TIM, Vodafone, Wind e Tre. Dunque, andiamo a vedere nel dettaglio cosa dobbiamo fare precisamente.

Messaggi Anonimi: i vari metodi a seconda dell’operatore telefonico

Messaggi anonimi con TIM

TIM, già da molti anni, offre la possibilità ai propri consumatori di poter inviare dei messaggi completamente anonimi in men che non si dica con la sicurezza di non essere mai rintracciati. Per usare il servizio dobbiamo servirci del seguente codice:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il messaggio non dovrà essere mandato al destinatario direttamente, ma al numero 44933, il quale si occuperà di smistarlo al destinatario in forma anonima. Il costo del singolo messaggio sarà di 30 centesimi.

Messaggi segreti con Vodafone

Continuiamo con Vodafone. Anche l’operatore rosso ci permette di inviare messaggi anonimi inserendo il seguente codice nella casella di testo:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Dopo che abbiamo scritto quello che ci occorre, dovremo inviare il messaggi al 4895894 e questo si occuperà di inoltrarlo al destinatario pagando 50 centesimi.

Messaggi segreti con Wind

Anche per chi ha a disposizione l’operatore arancione è possibile inviare dei messaggi anonimi. Per farlo bisognerà digitare nella casella di testo il seguente codice:

*k_k#s_testo

Inoltre, Wind dà la possibilità di inviare SMS tramite un nickname qualunque, scelto appositamente dal mittente del messaggio. Ecco il codice da inserire:

k_k#nickname_testo

Il costo per ogni SMS inviato è di 15 centesimi.

Messaggi segreti con 3 Italia

Infine, anche 3 Italia ti consente di stare in completo anonimato. Ecco come fare:

NUMERODELDESTINATARIO_testo

Anche in questo caso il messaggio va inviato ad un altro numero, che è il 48383. Il costo del messaggio è di 50 centesimi.