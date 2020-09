TIM non è nuova nell’offrire iniziative speciali per tutti gli utenti che hanno già una scheda SIM attiva ed una ricaricabile standard per la telefonia mobile. Il gestore italiano cerca di premiare la fedeltà dei suoi abbonati con tariffe molto valide dedicate in maggior parte alla navigazione internet.

TIM, internet senza limiti con queste due offerte speciali

Il nuovo pacchetto di promozioni pensato da TIM è stato ribattezzato sotto il nome xTe Giga illimitati. In base ad un prezzo mensile variabile sul proprio profilo, i clienti potranno aggiungere al loro pacchetto di consumi internet senza limiti.

Alcuni selezionati clienti di TIM potranno sottoscrivere la promozione Giga illimitati Green. Al prezzo davvero speciale di 1,99 euro gli abbonati potranno ricevere connessione internet senza vincoli per la propria ricaricabile.

Gli utenti che non hanno accesso a questa tariffa potranno sempre attivare Giga illimitati Black. Agli abbonati, in questo caso, sarà richiesto un pagamento pari a 9,99 euro. A questo costo, gli utenti riceveranno internet senza limiti limiti sulla propria ricaricabile con rinnovo fissato ogni trenta giorni.

Queste offerte sono state create ad hoc per una serie di utenti storici di TIM. A discrezione del proprio tariffario, gli abbonati che potranno attivare Giga illimitati riceveranno nelle prossime ore un apposito SMS informativo da parte di TIM. E’ possibile verificare la disponibilità della promozione anche nella propria area personale dell’app MyTIM.

Allo stato attuale, queste tariffe, possono essere attivate anche con l’ausilio di un operatore di TIM in uno degli store sul territorio italiano. Le iniziative sono disponibili per un tempo limitato.