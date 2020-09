Motorola ha lanciato due nuovi dispositivi, al momento solo in Brasile: Moto G9 Plus e Moto E7 Plus. Entrambi i dispositivi sono dotati di sensori di impronte digitali posteriori, batterie potenti, 4 GB di RAM e più fotocamere sul retro. G9 Plus ha anche l’uscita USB-C.

Il G9 Plus tra i due è la variante premium, munito di Snapdragon 730G, uno dei nuovi chipset di Qualcomm e 128 GB di spazio di archiviazione. Il sistema di fotocamere sul retro include quattro obiettivi. Dispone di display in HDR10 e una batteria da 5.000 mAh, che dovrebbe renderlo un buon telefono per sessioni di gioco o visualizzazione multimediale più lunghe. Munito di jack per le cuffie, sistema Android 10, ricarica rapida da 30 W.

Moto E7 Plus ha un prezzo inferiore. Offre 4 GB di RAM e la stessa batteria, ma consente di risparmiare sui costi con un chipset Snapdragon 460 e solo 64 GB di spazio di archiviazione. Il display è da 6,5 ​​pollici e anche le fotocamere sono ottime ma non tanto quanto quelle del dispositivo premium. Invece di una configurazione a quattro obiettivi, E7 Plus ne ha solo due sul retro, e uno di questi è una fotocamera con profondità di 2 MP. Nessuna porta USB-C inclusa e la ricarica rapida non è da 30 W ma 10 W.

Moto E7 Plus arriva in India come un dispositivo economico ma il prezzo è più alto del previsto

Il più economico dei due nuovi telefoni Motorola, il Moto E7 Plus, è stato annunciato in India con prezzi aggressivi. Con INR 9.499 ottieni una fotocamera principale da 48 MP, una batteria da 5.000 mAh e una configurazione di memoria / archiviazione di 4/64 GB (espandibile). Il prezzo basso potrebbe avere qualcosa a che fare con il fatto che il dispositivo sia assemblato in India, quindi non ci sono i costi d’esportazione. Sarà in vendita a partire dal 30 settembre, in esclusiva su Flipkart.