Dopo l’apertura dei preordini della console di casa Microsoft, le Xbox S e X sembrano essere andate letteralmente a ruba. Non c’è un singolo sito in cui non siano disponibili per la prenotazione. Una situazione disastrosa (o forse voluta da Microsoft) che no fa altro che accrescere il desiderio negli utenti più appassionati.

In America la situazione è più o meno la stessa, con siti che si bloccano e preordini che non riescono ad andare a buon fine. Evidentemente le console di nuova generazione avranno un successo insperato, con una cerchia di utenti che si è allargata nel corso del tempo e non vede l’ora di mettere mano sui nuovi modelli.

Ma ecco che torna in nostro aiuto Amazon. Ancora una volta lo store online più famoso al mondo consente di portare a termine il preordine delle due console, con degli sconti esclusivi. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Xbox di nuova generazione e pass in sconto sul preordine

Le due console di nuova generazione verranno vendute ad un prezzo di 299€ per il modello S, e al prezzo di 499€ per il modello X. Un costo direttamente proporzionato a quello della concorrenza, che ha esordito in ritardo, ma in linea con Microsoft.

Attualmente Amazon propone la prevendita dei due modelli, e a seguito dell’acquisto si potrà usufruire di uno sconto del 40% sull’acquisto di un Xbox Game Pass Ultimate (abbonamento di 3 mesi). Il codice sconto arriverà direttamente via mail una volta ricevuta la console, dando modo ai nuovi utenti di esplorare al meglio le potenzialità dei giochi di vecchia e nuova generazione. Ma affrettatevi, la disponibilità è altalenante e in qualunque momento i due modelli potrebbero tornare non disponibili.