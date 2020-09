Netflix sta per aggiornare nuovamente il suo catalogo per introdurre nuovi film, serie tv e documentari e tra le tante novità arrivano anche dei nuovi episodi di alcune serie televisive: Undercover, The Crow e Jack Whitehall: travels with my father. Le tre serie televisive sono riuscite a terminare i lavori nonostante l’arrivo inaspettato del Coronavirus e le produzioni sono quasi pronte per mandare in onda le nuove puntate sulla piattaforma di streaming online Netflix. Ecco quali sono le date della messa in onda.

Netflix: in arrivo le nuove stagioni di Undercover, The Crow e jack whitehall: travels with my father, ecco quando

La serie televisiva Undercove tratta la storia di due agenti di polizia sotto copertura che cercano di mandare a monte alcuni traffici di droga mentre si fingono una coppia nel campeggio dove lo stesso boss della droga passa i fine settimana. Si tratta di una serie tv ispirata ad eventi reali, sulla piattaforma è disponibile la prima stagione e l’8 Novembre dovrebbe sbarcare sul catalogo la seconda stagione.

The Crow è una serie televisiva britannica e statunitense che racconta la vita di Elisabetta II del Regno Unito e sulla famiglia reale britannica. Dopo ben tre stagioni, sulla piattaforma di streaming online Netflix sta per arrivare la quarta. Quando? Il 15 Novembre.

Infine Jack Whitehall: travels with my father è una docuserie mandata in onda nel 2017 che ha riscosso un successo incredibile sulla piattaforma. Il 22 di Settembre arriva in prima visione e in esclusiva la tanto attesa quarta stagione per descrivere le nuove vicende dei personaggi.