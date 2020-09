La stagione televisiva di Sky con il ritorno della Serie A è entrata ufficialmente nel vivo. La piattaforma satellitare vuole essere grande protagonista nei prossimi mesi, non solo con le esclusive in campo televisivo ma anche con le offerte commerciali.

Sky ha riservato importanti offerte a tutti i nuovi abbonati, ma ha anche previsto delle iniziative speciali per gli abbonati di lungo termine.

Sky, come attivare questi tre regali speciali per gli abbonati fedeli

La vera sorpresa di Sky, durante la scorsa estate, si chiama Sky WiFi. E’ ufficialmente arrivata in Italia la rete in Fibra ottica per la pay tv. Gli utenti fedeli avranno la possibilità di ricevere ben sei mesi a costo zero per la componente telefonica. La promozione si rivolge a tutti gli abbonati che hanno contratto attivo da almeno sei anni.

Importante è anche l’offerta per Sky Q. I clienti avranno la possibilità di acquistare il decoder di nuova generazione della piattaforma satellitare al prezzo del tutto speciale di 29 euro, invece di 99 euro. La presenza di Sky Q garantisce agli abbonati la possibilità di guardare i principali eventi televisivi con la qualità video 4K. Allo stesso tempo, sempre tramite il decoder, si potranno accedere a numerose app.

L’ultima sorpresa per i clienti Sky – nella fattispecie per gli appassionati di film e serie tv – è il nuovo pacchetto Intrattenimento Plus. Gli abbonati della piattaforma satellitare potranno quindi attivare un account Netflix al costo speciale di 6,99 euro. L’iniziativa è valida per gli abbonati con ticket attivo Famiglia e Cinema.