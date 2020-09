Lucifer, Vis a Vis, The Witcher: un'ondata di notizie positive da Netflix

Netflix è ad oggi la piattaforma più utilizzata per la visione in streaming di serie tv, cartoni animati e film. Essa nell’ultimo periodo ha messo a disposizione degli abbonati delle opere cinematografiche piuttosto interessanti. Possiamo vedere:

“La partita” dal primo settembre

“Sto pensando di finirla qui” dal 4 settembre

“The Devil all the time” dal 16 settembre

“Enola Holmes” dal 23 settembre

“Django Unchained” dal primo settembre

“The amazing Spider-Man 2” dal primo settembre

“Changeling” dal 4 settembre

“Suicide Squad” dal 6 settembre

“The Terminal” dal 15 settembre

Per quanto riguarda invece le serie televisive, va detto che l’ultimo mese è stato piuttosto produttivo nonostante l’arrivo del virus pandemico. Vediamo l’arrivo di Spin-off, prequel e nuovi episodi.

Lucifer, Vis a Vis, The Witcher: gli aggiornamenti sono piuttosto positivi

A partire dalla successione di puntate che prendono il nome dal famoso Signore degli Inferi Lucifero, Lucifer non si è fermata nemmeno davanti alle restrizioni dettate dal Covid-19. Difatti questa aveva già avviato le riprese cinematografiche prima che iniziasse il lockdown ma si è dovuta fermare per un lungo periodo. Fortunatamente la prima parte della serie tv era già stata preparata dunque, il 21 agosto siamo riusciti a vedere le nuove puntate su Netflix.

Stessa sorte è spettata a The Witcher, anche se questa non ha avuto la medesima fortuna. Infatti le riprese sarebbero dovute iniziare lo scorso 21 febbraio ma il virus ha vietato il normale svolgimento delle cose. Stando a quanto detto The Witcher 2 sarà disponibile non prima della primavera del 2021, nel frattempo possiamo godere del prequel denominato The Witcher: Blood Origin.

Infine Vis a Vis ha rilasciato una novità bomba. Questa ha concluso le stagioni lasciando la strada libera allo speciale Spin-Off denominato Vis a Vis El Oasis.