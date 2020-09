Netflix è indubbiamente la piattaforma di streaming online più apprezzata su tutta la piazza, essa infatti, grazie al suo catalogo completo e ricchissimo di contenuti, gode di una popolarità davvero incredibile, la quale tra l’altro ha visto un ulteriore crescita durante il periodo di quarantena, in cui Netflix ha abbondantemente contribuito a riempire i nostri pomeriggi.

Ovviamente a farla da padrone è il catalogo di Serie TV che Netflix offre, ricco e sopratutto sempre aggiornato, con capolavori di altissimo livello sia in lingua italiana che originale, tra cui abbiamo ad esempio tra le più apprezzate un trio top, parliamo di Lucifer, Vis a Vis e Stranger Things.

Cosa accadrà alle 3 serie TV

Queste tre serie ci hanno lasciati con un forte Hype sul loro futuro, i finali delle attuali stagioni hanno infatti aperto alcuni spiragli chiudendone altri, vediamo cosa potrebbe succedere.

Partiamo con Vis a Vis, la serie principale che vede l’eterna anti-lotta tra Zoulema e Macarena ha visto la sua conclusione con la quarta stagione, però ora è attualmente disponibile uno spin-off sotto forma di mini serie dedicata al futuro delle due rivali intitolata El-Oasis, vi consigliamo di guardarlo.

Per quanto riguarda invece Stranger Things, nota serie in stile anni 90 a forte conotazione vintage, la terza stagione ci ha lasciati con un finale che apre a mille possibilità, Hopper è vivo ? La frattura è davvero riaperta ? Tante domande che presto troveranno risposta nella quarta stagione le cui riprese sono ripartite dopo l’emergenza Coronavirus.

Arriviamo infine a Lucifer, la serie TV dedicata al satana più sexy del mondo, la quinta stagione ci ha lasciati dopo i primi 8 episodi con una situazione in sospeso, l’arrivo in scena di Dio apre a numerosi scenari, cosa farà l’onnipotente ? Potrebbe decidere di punire Micheal oppure Lucifer ? Magari vedremo l’inizio di una lotta dialettica per convincere il signore a prendere le parti di qualcuno, oppure vedremo una lotta anche contro di lui, per sapere cosa accadrà dovremo aspettare il 2021 quando usciranno gli ultimi otto episodi dell’ottava season.