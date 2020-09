A partire da ieri 20 settembre 2020, l’operatore virtuale ho.Mobile ha lanciato una nuova offerta tariffaria solo dati, con ben 200 GB di traffico internet che va ad affiancare l’altra offerta solo dati con 100 GB.

L’operatore virtuale di telefonia mobile presenta questa nuova offerta con 200 Giga al mese fino al doppio della velocità. Si riferisce al fatto che ho. 200 Giga prevede 60 Mbps anzichè 30 Mbps della versione ho. 100 Giga. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile lancia una nuova offerta solo dati con il doppio della velocità

ho. 200 Giga prevede 200 Giga di internet mobile in 2G, 3G, 4G fino a 60 Mbps in download e 60 Mbps in upload, al costo di 19.99 euro al mese. Vi ricordo che invece l’offerta ho. 100 Giga prevede 100 Giga di internet mobile in 2G, 3G, 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload, al costo di 12.99 euro al mese.

Nonostante vengano proposte come offerte solo dati, nel contatore sono presenti anche 5 minuti e 5 SMS ogni mese, verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa. Queste offerte sono disponibili in tutti i canali di vendita per i nuovi clienti nativi (nuovo numero). In entrambi i casi è previsto un costo di attivazione di 9 euro e il costo della nuova SIM di 99 centesimi di euro per un totale di 9.99 euro.

Il cliente deve comunque sostenere pure il costo di una prima ricarica, in questo caso pari a 13 euro per ho. 100 Giga e 20 euro per ho. 200 Giga, da cui sarà scalato il costo del primo mese anticipato. Superati i Giga inclusi, la navigazione viene bloccata automaticamente senza costi extra. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.