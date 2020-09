Riuscire a non pagare il bollo auto resta il sogno di molti italiani che non fanno segreto del loro odio verso l’imposta. Insieme al canone RAI si configura come una vera e propria spina nel fianco di cui tutti faremmo volentieri a meno. Soltanto alcune Regioni possono garantite un posticipo oppure, nel caso della Emilia Romagna, la completa esenzione in ben determinate condizioni. Ecco quali sono e come si ottenono subito.

Bollo Auto ora Gratis in Emilia Romagna

Dopo le truffe dei rimborsi RAI la pioggia viene consumata da un’ondata di sole e vento fresco che porta la notizia del veto alla tassa di possesso. Chi si appresta ad immatricolare un nuovo veicolo di tipo ibrido può ricevere uno sconto totale di 3 anni sul pagamento per veicoli appena immatricolati che non richiedano oltre 191 euro di tassa annua per la circolazione su strada.

Non è da escludere il fatto che altre amministrazioni locali possano adottare, adesso o in futuro, una simile agevolazione fiscale. Controlla sempre il tuo sito istituzionale per saperne di più. Ulteriori informazioni nei relativi portali sebbene lo Stato non faccia certo segreto dei 7 miliardi di euro che derivano dalle nuove immatricolazioni.

Per concludere, la lista delle Regioni in cui resta valida la proroga bollo auto: