Expert: volantino con elettronica low cost per pochi giorni

Tra tutte le aziende che si fanno concorrenza in merito alle vendite fisiche, Expert è una di quelle più assidue nel lanciare nuovi sconti. Stiamo infatti parlando di un nome ormai conosciuto in tutta Italia per la sua convenienza, soprattutto nel mondo degli elettrodomestici ma ancor di più dell’elettronica. Stando a quanto riportato anche sul sito ufficiale, sarebbe venuto fuori il nuovo volantino di settembre che dimostra quanto possano essere bassi i prezzi.

Tutti potranno quindi acquistare ciò che troveranno ad un prezzo di favore, ancora una volta notando la differenza rispetto alla diretta concorrenza. Expert inoltre propone la vendita non solo all’interno dei suoi Store fisici sul territorio italiano, ma anche sul sito online. In questo caso però sarà applicato un costo per la spedizione della merce.

Expert: ecco il nuovo volantino che permette di acquistare l’elettronica ai prezzi migliori

Se qualcuno di voi stava aspettando l’occasione per acquistare un nuovo smartphone o magari un nuovo computer, ecco che il nuovo volantino di Expert arriva in maniera ufficiale. Qui potrete acquistare il meglio nel mondo dell’elettronica, come nel caso del nuovo Samsung Galaxy S20+. Questo ha un prezzo di 799 € rispetto al prezzo di listino che corrisponde a 1000 €.

Ci sono però tanti altri articoli interessanti, come ad esempio Xiaomi Mi 10 Lite che viene proposto ad un prezzo di soli 369 € con la nuova connettività in 5G.