Euronics: nuovo volantino e una sorpresa clamorosa per gli utenti

Esistono tanti vettori che si occupano di vendite all’interno di negozi fisici, soprattutto per quanto concerne elettronica, elettrodomestici e tecnologia in generale. Uno di questi è di sicuro Euronics, il quale a livello di prezzi pare essere sempre quello più conveniente. Ultimamente è poi arrivato il suo ultimo volantino, quello relativo al mese di settembre che ha mostrato prezzi estremamente convenienti. Gli utenti infatti sono di poter acquistare qualsiasi cosa all’interno dei negozi, ma in questo caso ci sarà una gradita sorpresa.

Euronics infatti ha reso possibile, oltre agli acquisti in Store, anche gli acquisti mediante il suo sito ufficiale. Gli utenti dunque potranno usufruire dei prezzi visti sul volantino in entrambi i casi, ma con la differenza che con gli acquisti sul sito ufficiale bisognerà corrispondere un costo di spedizione.

Euronics, arrivano le migliori offerte sul nuovo volantino di settembre

Molte sono le offerte che hanno fatto drizzare le antenne agli utenti in relazione all’ultimo volantino pubblicato da Euronics. Stiamo parlando soprattutto di smartphone e mobile in generale, visto che il prezzo dell’ultimo Samsung Galaxy S20+ equivale a soli 749 €. Un gran prezzo se si pensa che al netto del listino il top di gamma di Samsung costa 929 €.

Ci sono poi anche altri prodotti molto interessanti come ad esempio Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A9 2020, LG K51s, Samsung Galaxy A21s, Oppo A72 e Oppo A5 2020. Per fornire a tutti la panoramica generale su tutti i prodotti in vendita nei negozi Euronics, ecco qui in basso il volantino completo.