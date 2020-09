L’operatore Tim ha deciso di proporre, anche per tutto il mese di settembre 2020 ad alcuni clienti selezionati, l’offerta denominata xTE Unlimited Pro con Giga.

Possono attivare l’offerta appena menzionata tutti gli utenti che hanno già attivo il servizio di Ricarica Automatica che ricarica, tramite il metodo di pagamento automatico scelto. Scopriamo insieme i dettagli del bundle.

Tim propone anche a settembre la xTE Unlimited Pro con Giga

L’offerta xTE Unlimited Pro Giga permette di avere minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e traffico internet nazionale con Giga illimitati fino in 5G, secondo buona fede e correttezza, al costo di 24.99 euro al mese. Nei Paesi dell’Unione Europea, Tim xTE Unlimited Pro, mette a disposizione ogni mese minuti ed SMS illimitati e 12 Giga, al superamento dei quali il costo per singolo Megabyte sarà di 0.416 centesimi di euro.

Per quanto riguarda invece il traffico internazionale, l’offerta prevede ogni mese 250 minuti e 250 SMS, validi dall’Italia verso Europa, USA e Canada, oltre a 3 Giga utilizzabili in Svizzera, Monaco, Usa e Canada. I 250 minuti di traffico roaming sono suddivisi in 125 minuti per chiamare e 125 minuti per ricevere.

Se si disattiva il servizio Tim Ricarica Automatica anche l’offerta verrà disattivata automaticamente. Per beneficiare dell’offerta la SIM di riferimento deve avere un credito maggiore di zero. Nell’offerta sono inclusi gratuitamente i servizi di reperibilità LoSai e ChiamaOra Free oltre al piano tariffario Tim Base e Chat. Per scoprire questa offerta o tutte le altre attualmente attivabili, non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.