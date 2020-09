Dopo una breve, ma lunghissima attesa, finalmente si è resa disponibile la RTX 3080 sul sito di Nvidia. Si tratta della versione Founder Edition, che presenta il nuovissimo design a doppia ventola alternata. Chi vorrà acquistarla subito non dovrà fare altro che andare immediatamente sul sito e ordinarla presso i partner indicati in fondo alla pagina, prima che finiscano le scorte. Sicuramente la richiesta sarà altissima, e non bisogna perdere nemmeno un istante per aggiudicarsi i primi esemplari. I siti principali sono Next, AkInformatica e Drako, mentre tra gli altri partner troviamo Ollo store, Tradeco, Pc Frog, Last Computer, Brixia e Cast Informatica. Disponibili anche moltissimi modelli custom, anche se i prezzi sono leggermente più alti.

Le specifiche della RTX 3080

La scheda grafica in questione presenta l’innovativa tecnologia Ampere di seconda generazione, con le nuovissime implementazioni della tecnologia del Ray Tracing e del DLSS 2.0. Ma ricapitoliamo assieme le specifiche di questa gpu rivoluzionaria.

8.704 CUDA core

10GB di memoria GDDR6X

bus a 320 bit

larghezza di banda teorica massima di 760GB/s

velocità della memoria di ben 19 Gbps

frequenza base di 1,44 GHz per raggiungere 1,71 GHz durante il boost

potenza di calcolo di 29,7 TFLOPS in FP32

30 shader TFLOPS

58 RT-TFlops

238 Tensor-TFLOPS

interfaccia PCI Express 4.0

uscite video HDMI 2.1 e Display Port 1.4a.

Se la RTX 3080 non vi basta, dovrete attendere il 25 di questo mese per acquistare la RTX 3090, con prestazioni incredibili al prezzo di 1249€. Inoltre, il lancio della RTX 3070 è previsto per metà ottobre. Ce n’è per tutti i gusti!

Approfitterete subito dell’offerta o aspetterete qualche tempo per valutare più attentamente le prestazioni della GPU? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per non perdervi nessuna novità in merito.