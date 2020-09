Ora che Nvidia ha scoperto le carte mostrando al mondo uno dei salti generazionali più importanti di sempre, non resta che scoprire le date di commercializzazione di questi gioielli della tecnologia.

Per quanto riguarda la RTX 3080, l’annuncio è arrivato immediatamente, la sua commercializzazione avverrà il 17 settembre come previsto. Infatti, in molti avevano chiesto di spostare questa data, a causa dei ritardi nelle consegne e nella produzione di recensioni sul prodotto. Tuttavia Nvidia ha confermato, lasciando al 16 settembre, ore 15.00 italiane la pubblicazione delle recensioni.

Anche la RTX 3090 sarà acquistabile a partire dal 24 settembre, ad un prezzo di listino di 1549€. Ma la notizia che più interessa è senza dubbio quella relativa alla RTX 3070, la scheda grafica di fascia media, da sempre destinato ad essere il modello più diffuso sul mercato.

Ecco la data di uscita della RTX 3070

La scheda grafica di fascia media secondo le dichiarazioni verrà messa in vendita dal 15 ottobre 2020 ad un prezzo di 519€. Un prezzo molto allettante, su cui si lanceranno in moltissimi, per aggiudicarsi i primi esemplari e godersi il meglio del gaming su PC.

Questa nuova generazione di schede grafiche è riuscita a scalzare prepotentemente tutta la concorrenza e le stesse gpu RTX 20**, distruggendo di fatto il mercato dell’usato passato e futuro per il settore. Un salto generazionale, a cui difficilmente Amd riuscirà a rispondere. Non resta che aspettare l’uscita di tutte le schede e la presentazione delle prossime RDNA 2 di Amd.

E voi che ne pensate? Quale scheda pensate sia la migliore e quale comprereste tra rapporto qualità prezzo? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per non perdervi nessuna novità a riguardo!