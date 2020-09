Iliad: 100GB a soli 9,99 euro per tutti, è la promo migliore di sempre

iliad ha scelto di continuare a stupire e quest’oggi viene fuori con la sua nuova Flash 100. E’ dunque ufficiale la nuova offerta con 100GB disponibile per tutti, sia nuovi utenti che per coloro che provengono da tutti gli operatore. La Flash 100 è disponibile per soli 9,99€, con minuti e SMS illimitati e, come tutte le offerte iliad, senza limiti di velocità, zero costi nascosti e zero rimodulazioni, per sempre e per davvero.

In meno di 2 anni, già più di 6 milioni di utenti si sono uniti alla rivoluzione iliad, scegliendo la trasparenza e la qualità dell’operatore che si distingue da sempre con offerte generose e che, questa volta, sorprende con una proposta 3 volte meno cara rispetto alle offerte dei competitor. Un’offerta eccezionale che non ha pari sul mercato, come indicato nella tabella che trovate in basso. La promo è disponibile da oggi 17 settembre fino al 15 ottobre 2020.