Con il lancio di Android 11, molte aziende tech stanno testando le prime versioni Beta delle nuove interfacce che supportano il nuovo sistema operativo Android. Samsung non fa eccezione. L’azienda ha già distribuito la versione beta di One UI 3.0 ad alcuni sviluppatori selezionati.

Il nuovo aggiornamento Samsung per l’interfaccia utente con Android 11

One UI 3 offre Android 11 con nuove funzionalità di Samsung e Google basate sul feedback degli utenti. Precisiamo che alcune app, tra cui Calcolatrice, Samsung Internet, Samsung Pay, Samsung Health e Samsung Notes, devono essere aggiornate individualmente dopo aver aggiornato il sistema. L’assistente vocale è stato sostituito da TalkBack per offrire un’esperienza migliore. I temi non possono essere utilizzati nella versione beta di One UI 3. Se stai usando un tema, tornerai all’aspetto predefinito. I temi saranno supportati nella versione finale. È comunque possibile utilizzare sfondi, icone e display Always On personalizzati.

Schermata Home

Possibile toccare e tenere premuta un’app per aggiungere un widget associato. Potrai spegnere lo schermo toccando due volte un’area vuota della Home. Puoi attivarlo in Impostazioni> Funzioni avanzate> Movimenti e gesti. La schermata di blocco dinamico ora ha più categorie e puoi selezionarne più di una. I widget della schermata di blocco sono stati migliorati.

Pannello rapido

Sarà possibile visualizzare le conversazioni e i contenuti multimediali in modo più efficiente nelle apposite sezioni quando scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo. I widget Always On Display sono stati modificati.

Accessibilità

Disponibile un rapido accesso alle impostazioni della sezione accessibilità durante la configurazione del dispositivo. Funzioni di accessibilità inoltre consigliate in base a ciò che utilizzi, basterà cambiare le impostazioni.

Tastiera Samsung e impostazioni

Puoi trovare le impostazioni della tastiera più facilmente in Gestione generale in Impostazioni. Inoltre, tutte le impostazioni – della tastiera e non solo – sono state riorganizzate per inserire le più importanti al primo posto.

Samsung DeX e Internet

Ora puoi connetterti alle TV supportate in modalità wireless. I nuovi gesti multipli del touchpad ti consentono di modificare lo zoom dello schermo e la dimensione del carattere più facilmente. Aggiunta la possibilità di impedire ai siti web di reindirizzarti altrove quando tocchi Indietro. Aggiunti avvisi e opzioni di blocco per i siti Web che mostrano troppi popup o notifiche. Aggiunti diversi componenti aggiuntivi, incluso uno per tradurre i siti web. Presente l’opzione per nascondere la barra di stato. Numero massimo di schede aperte aumentato a 99. Terminato il supporto per Samsung Internet Edge Panel.

Contatti, telefono e messaggi

Aggiunta un’opzione per aiutarti a eliminare rapidamente i contatti duplicati. Migliorata l’esperienza di ricerca dei contatti. Possibile personalizzare la schermata di una chiamata con le proprie foto e video. Creato un cestino per archiviare i messaggi eliminati di recente e potrai infine chiamare e inviare SMS su altri dispositivi.

Calendario

Gli eventi con la stessa ora di inizio vengono ora mostrati insieme nella vista mese e agenda. Opzioni riorganizzate per l’aggiunta e la modifica degli eventi. Layout migliorato per avvisi a schermo intero.

Promemoria

Aggiunto un widget per la schermata di blocco in modo da poter controllare il tempo di utilizzo sullo schermo senza sbloccare il telefono. Aggiunti profili separati per le modalità personale e di lavoro in modo da poter monitorare separatamente entrambi.

Fotocamera

Funzionalità e usabilità della messa a fuoco automatica e dell’esposizione automatica migliorate. Stabilizzazione migliorata quando si scattano foto della luna a livelli di zoom elevati. Introdotta la possibilità di riportare le immagini modificate alle loro versioni originali.

Attualmente One UI 3.0 è disponibile solo per sviluppatori, ma dovrebbe essere presto disponibile per tutti. Samsung ha confermato che la versione beta di One UI 3 sarà disponibile negli Stati Uniti, Corea del Sud, Cina, India, Germania, Polonia e Regno Unito per il momento. Nessuna notizia certa sulla data di lancio prevista.