Il colosso di Mountain View Google ha recentemente svelato la data di lancio dei prossimi Pixel 5 e non solo. Lo ha fatto attraverso un invito che, per una volta, non ha lanciato molto spazio all’immaginazione.

Il prossimo 30 settembre 2020 alle ore 20 in Italia, verranno finalmente svelati i Pixel 5, il Pixel 4a 5G, un nuovo Chromecast e smart speaker. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google: mancano solamente due settimane al grande evento, ecco i dettagli

Al fianco dei nuovi smartphone, come appena anticipato, ci sarà anche un nuovo Chromecast, che in base ad alcune indiscrezioni dovrebbe essere un dongle con Android TV, chiamato Chromecast with Google TV. Si, per rendere tutto più complicato Google rinominerà Android TV in Google TV, e lancerà il primo dispositivo di questo genere col brand Chromecast, che di per sé sarebbe una cosa a parte, e comunque la funzionalità di Chromecast è sempre stata inclusa in ogni Android TV. Il marketing di Google lavora in modi misteriosi.

Arriverà anche un nuovo smart speaker, che dovrebbe andare a sostituire l’ormai vecchio Google home di prima generazione, che non è mai stato rinnovato dal lancio. Senz’altro il nuovo speaker cadrà sotto il brand Nest, e potrebbe chiamarsi semplicemente Nest Home.

Purtroppo vi ricordiamo che non è sicuro che il nuovo Google Pixel 5 arrivi anche in Italia, di conseguenza l’evento potrebbe non riguardarci da vicino, ma comunque noi continuiamo a sperare. Non ci resta che attendere meno di due settimane per scoprire tutte le caratteristiche che ancora non conosciamo dei nuovi dispositivi.