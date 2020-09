La presentazione di Xbox Series X e Series S da parte di Microsoft ha dato una accelerata importante alla nuova generazione di console. Per questo motivo anche Sony ha dovuto cambiare approccio iniziando a far conoscere meglio i propri prodotti.

Nonostante l’azienda nipponica sia stata la prima a mostrare PlayStation 5 nelle due versioni, standard e Digital Edition, molte informazioni non sono state comunicate. Tra queste, la più importante è certamente il prezzo.

I consumatori infatti erano curiosi di conoscere la cifra da sborsare per acquistare le console. Microsoft invece ha dato l’unica indicazione certa, Xbox Series X (la più potente) sarà venduta a 499 dollari mentre Xbox Series S a 299 dollari.

Ecco quindi che anche Sony deve muoversi in questo senso e iniziano a circolare i primi rumor. Sembra che PlayStation 5 avrà un prezzo di listino di 499 dollari, lo stesso di Xbox Series X. Per quanto riguarda invece PlayStation 5 Digital Edition, l’azienda ha fissato l’asticella a 399 dollari, 100 dollari in più rispetto alla seconda console Microsoft.

This is most likely legitimate considering the timing and the recent reports of Sony pricing the Digital Edition at $399.99. So take a look. #PS5 pic.twitter.com/cAWVJ7Ydo3