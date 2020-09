MediaWorld ha in serbo per gli utenti alcune delle migliori offerte del momento, in arrivo infatti una lunga serie di prezzi bassi e di sconti specialissimi tramite i quali è molto più semplice pensare di risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato.

Tutti i prodotti che andremo ad elencarvi sono da considerarsi attivi sia online che direttamente nei punti vendita, la spedizione presso il domicilio è sempre a pagamento, indipendentemente dalla cifra spesa (ha in genere un costo di 4,99 euro). Il consiglio è quindi di recarsi in negozio, in modo da poter toccare anche con mano il prodotto, prima di acquistarlo a tutti gli effetti.

Volantino MediaWorld: le offerte sono imprendibili

Lo smartphone che balza subito all’occhio è sicuramente il Samsung Galaxy S20, un modello di fascia altissima, finalmente venduto ad un prezzo ridotto rispetto al listino originario. Nello specifico il consumatore, per la versione da 128GB di memoria interna e 4G, dovrà spendere all’incirca 669 euro.

Le alternative incluse all’interno del volantino MediaWorld sono rappresentate da Xiaomi Redmi Note 8T a 159 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 239 euro, Samsung Galaxy Note 20 Ultra a 1329 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 279 euro, Samsung Galaxy A21s a 169 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P40 Lite a 229 euro, Samsung Galaxy A71 a 369 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 259 euro, Samsung Galaxy Note 20 a 979 euro.

