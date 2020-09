Le offerte telefoniche per la propria linea mobile continuano a stupire gran parte dei consumatori, soprattutto alcune proposte dall’operatore telefonico virtuale Ho Mobile. I consumatori alla ricerca di una nuova tariffa per il proprio smartphone sono sempre più indecisi su quale scegliere per le innumerevoli proposte sul mercato, ma ecco quali sono quelle che propone l’operatore telefonico virtuale.

Ho Mobile: minuti, SMS e GB ad un prezzo super, ecco quali sono i dettagli

Ho Mobile fa parte degli operatori telefonici virtuali ed è uno di quelli più richiesti perché riesce a garantire un buon servizio senza dover sostenere costi importanti appoggiandosi alle infrastrutture di rete di Vodafone. Con la sua ultima tariffa, quella maggiormente richiesta, ha deciso di sfidare Iliad e alcuni MVNO.

Prima di scoprire i contenuti e i costi dell’offerta si ricorda che si tratta di una tariffa dedicata ai consumatori che provengono da: liad, Coop Voce, Digitel, Fastweb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile (Pre 24/06/2019), NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona Mobile (Pre-24/03/19), Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A. e Spusu Italia.

Con un canone mensile di soli 5,99 Euro è possibile usufruire di: 70GB di traffico dati, chiamate illimitate per tutti i numeri telefonici fissi e mobili, SMS illimitati per tutti i numeri mobili. Non ci sono costi nascosti e non c’è alcun tipo di vincolo contrattuale.

E’ possibile attivarla direttamente online senza dover sostenere alcun costo di attivazione o spedizione, soltanto 0,99 centesimi di Euro per la scheda telefonica e una prima ricarica per attivare l’offerta.