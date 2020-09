L’ultima versione del sistema operativo di Google per smartphone e tablet non si è limitata ad introdurre nuove funzionalità relative alla gestione della Privacy, delle notifiche e dei dispositivi della smart home; con Android 11 abbiamo anche assistito al debutto di 117 nuove emoji. Tra le tante faccine appena introdotte, anche l’attesissima mano all’italiana.

Chi è in possesso di uno smartphone compatibile con l’ultima versione del sistema operativo di Google potrà beneficiare di una manciata di nuove emoji ed esprimere se stessi ricorrendo a queste simpatiche faccine, o semplicemente utilizzarle per marcare un concetto o conferire un tocco di colore e originalità in più alle conversazioni.

Android 11, ecco le 117 nuove emoji che arriveranno sul tuo smartphone

Tra le nuove emoji includo la già citata mano all’italiana, la faccine sorridente con la lacrima, il cuore, i polmoni, il ninja, lo sposo, la sposa, l’uomo che allatta, la donna che allatta, babbo Natale, l’abbraccio, il castoro, l’orso polare, la piuma, la foca, il verme, il peperone, il tronco, la matriosca, l’ago con filo, l’ascensore, lo spazzolino, il cacciavite e un secchiello.

In attesa che queste nuove emoji arrivino sui nostri smartphone, ne approfittiamo per svelarti qualche curiosità che potresti non conoscere. Sai, per esempio, che in Canada l’emoji della cacca sorridente è più utilizzata che in qualsiasi altro paese del mondo? E che l’Austria utilizza il doppio della quantità di emoji a tema alcolico rispetto alla media?

E che la faccina sorridente capovolta rappresenti sarcasmo o eufemismo, e non è dunque un’alternativa al sorriso? Queste sono solo alcune delle più simpatiche curiosità relative al mondo delle emoji. Per scoprirle tutte, consigliamo di dare un’occhiata al nostro articolo dedicato!