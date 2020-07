Il prossimo 17 luglio si festeggia la giornata mondiale delle Emoji. Sì, queste simpatiche faccine sono diventate così fondamentali che si è pensato di dedicare loro una particolare giornata dell’anno per celebrarle. Dall’uso sempre più ricorrente, le emoji non solo ci aiutano a sottolineare la nota emotiva di un messaggio, ma ci rendono anche più espressivi e semplificano la comunicazione, riuscendo ad esprimere, con una semplice faccina, emozioni e stati d’animo.

World Emoji Day, delle simpatiche curiosità che potresti non conoscere

Sapevi che in Canada l’emoji della cacca sorridente è più utilizzata che in qualsiasi altro paese del mondo? E che l’Austria utilizza il doppio della quantità di emoji a tema alcolico rispetto alla media? Queste sono solo alcune delle curiosità sulle emoji. In occasione del World Emoji Day, Babbel – una delle app più popolari per l’apprendimento di una nuova lingua – ha svelato alcune curiosità molto interessanti riguardanti l’uso di queste faccine, appunto. Di seguito, proponiamo quelle più esilaranti.