Huawei: la EMUI 11 arriva mentre si attende HarmonyOS, ecco la lista

Il momento per Huawei non è di certo dei migliori nonostante i risultati continuino ad arrivare. L’azienda cinese sta riscuotendo ancora gran successo con le vendite degli smartphone, ma solo perché ne esistono tanti all’interno delle sue line up.

In pratica il brand di telefonia sta guadagnando in base alla quantità, visto che molti utenti non acquistano più uno dei suoi smartphone a causa del ban imposto da Trump. Huawei ha comunque intenzione di risolvere tutti questi problemi abbandonando Android in maniera definitiva, puntando sul suo sistema operativo proprietario. Questo dovrebbe prendere il nome di HarmonyOS, ma per ora proprio non se ne parla. La gente infatti sarebbe continuando a spingere per lanciare l’ultima interfaccia basata su Android 11, per la quale ci sarebbe già una lista di smartphone.

Huawei, ecco tutti i dispositivi che riceveranno la nuova EMUI 11 basata su Android 11

Secondo quanto riportato a breve potrebbe essere la volta dell’arrivo della nuova interfaccia modificata da casa Huawei per Android 11. Diversi dispositivi saranno di sicuro inclusi all’interno della lista di aggiornamento, ma se qualcuno di voi dovesse avere qualche dubbio abbiamo provveduto a stilare un elenco completo con tutti i nomi degli smartphone. Ovviamente bisognerà attendere ancora qualche tempo, visto che non è ancora periodo.

EMUI 11