Navigare al di fuori della propria dimora è diventato semplice: quando si è in possesso di una connessione dati, infatti, svolgere tutte le operazioni che si desiderano non richiede un grande sforzo. Nei casi in cui, però, ci si trova sprovvisti di quest’ultima, il tutto muta, ma da oggi in poi non ci sarà più bisogno di preoccuparsi grazie al progetto “WiFi Piazza Italia“.

Ottenere un accesso al mondo di internet, dunque, diventa alla portata di tutti grazie a un’opera di modernizzazione dell’intera nazione, voluta fortemente dal Governo per mezzo dei Ministeri: scopriamo tutti i dettagli.

Internet e WiFi: fuori casa e ovunque ci si trovi grazie alle nuove postazioni hotspot

Utilizzabili gratuitamente, illimitatamente e a proprio piacere sia dai cittadini che dai turisti, le postazioni hotspot dislocate sull’intero territorio nazionale sono già attive, sebbene di lavoro ce ne sia ancora da fare. Consultabili attraverso la mappa interattiva presente sul sito del progetto, possiamo scoprire che essi sono ormai presenti in più di 3000 comuni e offrono già la possibilità a chi è interessato di navigare a costo zero.

E’ importante sapere, però, che al fine di poter utilizzare questa tipologia di accesso ad internet e dunque tale WiFi, ogni utente dovrà prima effettuare una semplice registrazione così da ottenere i dati con cui fare il log in. Per effettuare questi ultimi non sarà che necessario scaricare su Android o iOS l’apposita applicazione.

Fuori casa senza connessione? Da oggi in poi mai più!