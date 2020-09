WhatsApp: spunta fuori una nuova app, è gratis e permette di spiare

Le novità per quanto riguarda il mondo dell’elettronica e delle applicazioni arrivano costantemente, vista anche la grande presenza di utenti. Questi sperano che la loro app di riferimento implementi quella novità che magari desiderano da tempo, proprio come accade nel caso di WhatsApp.

I risultati ottenuti dal colosso di Zuckerberg sono davvero eccezionali e hanno visto una crescita spaventosa dell’app. Tutto ciò è arrivato anche grazie alla fermezza degli sviluppatori nel lanciare aggiornamenti votati alla protezione del pubblico e della privacy. In tanti infatti non esitano ad affidarsi a WhatsApp proprio perché sanno che saranno al sicuro. Un aspetto che ha preoccupato molte persone per anni è stato lo spionaggio, il quale sembrava essere stato definitivamente debellato fin quando non è arrivata una nuova app.

WhatsApp: con questa nuova app gli utenti possono conoscere in ogni momento i movimenti altrui

Durante gli ultimi anni parecchie persone sono preoccupate di concedere i propri dati alle varie applicazioni social. Tra questi figura anche WhatsApp, app che rappresenta al meglio il mondo della messaggistica istantanea. Secondo quanto riportato diverse persone avrebbero trovato una nuova applicazione satellite in grado di spiare le persone nei loro movimenti.

Questa, che prende il nome di Whats Tracker, sarebbe diventata un fenomeno attuale, con moltissimi utenti pronti a scaricarla. Ciò che permette di fare l’app è la facoltà di conoscere il momento preciso in cui una persona si connette o si disconnette da WhatsApp. Il tutto vi sarà notificato con una notifica istantanea, la quale arriverà lasciando l’applicazione attiva in background.