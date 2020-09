Il volantino Euronics appare essere davvero imperdibile, all’interno della campagna promozionale SottoCosto gli utenti possono trovare un elevato quantitativo di sconti e di riduzioni da non perdere assolutamente di vista, nell’ottica sempre di risparmiare il più possibile.

Osservando da vicino la soluzione corrente troviamo solo una limitazione in particolare, infatti gli utenti dovranno prestare la massima attenzione alle scorte effettivamente disponibili. Data la natura della campagna, il numero di prodotti in negozio o sul sito ufficiali sarà estremamente limitato.

Volantino Euronics: queste sono le offerte di oggi

L’attenzione viene immediatamente, e completamente, catturata da uno degli smartphone più desiderati degli ultimi mesi, stiamo ovviamente parlando dell’ottimo Samsung Galaxy S20+, un modello di fascia altissima, originariamente lanciato ad un prezzo quasi irraggiungibile. Oggi gli utenti si ritrovano a poterlo acquistare spendendo, per la versione no brand, circa 749 euro.

Il volantino Euronics ovviamente non si limita a scontare un singolo modello, ma espande i propri orizzonti anche verso dispositivi più economici, come Huawei P30 Lite New Edition, Samsung Galaxy A21s, Samsung Galaxy A20s, Xiaomi Redmi Note 9S, Oppo A9 2020, LG K51s, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A5 2020, Oppo A72, Huawei P40 Lite 5G e similari.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere completati anche sul sito ufficiale di Euronics con spedizione presso il proprio domicilio (a pagamento). Se interessati, segnaliamo che è presente anche il Tasso Zero in 20 rate, da richiedere previa presentazione delle buste paga dei mesi precedenti.