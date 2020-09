Esselunga stravolge letteralmente i piani delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, riuscendo a lanciare una campagna promozionale che cerca di attirare l’attenzione e l’interesse dei consumatori.

Al centro della soluzione descritta nel nostro articolo troviamo il più classico dei SottoCosto, ovvero tantissime offerte dai prezzi bassissimi, tramite le quali spendere poco, ma costretti però ad accelerare le scelte, proprio perché le disponibilità in negozio sono limitate. Allo stesso modo, coloro che invece vorranno approfittare dei prezzi elencati nello Speciale Multimediale, dovranno presentare Esselunga Carta Fidaty per completare l’acquisto.

I codici sconto Amazon sono in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale, scopriteli subito a questo link.

Esselunga: i prezzi da cogliere subito al volo

I prezzi di Esselunga ritenuti dalla community i migliori in assoluto, passano prima di tutto per il Samsung Galaxy S20, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, ed in grado di soddisfare la maggior parte di noi con prestazioni al top e, finalmente, un prezzo alla portata, corrispondente a circa 589 euro.

Stesso discorso per l’ottimo Apple iPhone 11, uno smartphone di fascia altissima, in vendita a 679 euro, e da consigliare ai consumatori che vogliono godere della qualità dell’azienda di Cupertino, senza spendere cifre troppo elevate. Non mancano soluzioni intermedie, o maggiormente viranti verso il low cost, quindi annoveriamo Xiaomi Redmi 9a, Xiaomi Redmi 8, Redmi Note 9, Galaxy A30s, Huawei P30 Lite New Edition e così via.

Tutti i dettagli in merito alla corrente campagna promozionale di Esselunga sono raggiungibili direttamente nel volantino che potete trovare inserito nel nostro articolo.