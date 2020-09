Samsung, nonostante l’elevata popolarità dei suoi dispositivi, non si è mai distinta tra i produttori per la velocità con cui rilascia gli aggiornamenti per i suoi smartphone. La società non ha rilasciato dettagli su come affronterà la questione con Android 11. Non molto tempo fa, la società ha lanciato un aggiornamento alla sua utility Galaxy Wearable, dove è stata trovata una linea di codice che indicava direttamente l’undicesima versione dell’OS.

Si dice che Samsung abbia già iniziato ad aggiornare le sue applicazioni e servizi interni per garantire la compatibilità con Android 11, che sarà basato sulla nuova versione dell’interfaccia utente One UI 3.0. C’è la possibilità che presto venga lanciata una beta pubblica. La sua comparsa è prevista entro la fine di settembre o all’inizio di ottobre.

Samsung ha cambiato la politica sugli aggiornamenti dei suoi device

È già noto che i dispositivi della serie Galaxy S20 saranno le prime a ricevere Android 11, il che non sorprende. L’aggiornamento dovrebbe arrivare entro la fine del 2020. Di seguito è riportato un elenco di dispositivi che sicuramente riceveranno l’aggiornamento.

Ecco la lista dei dispositivi Samsung Galaxy che riceveranno l’aggiornamento ad Android 11:

Galaxy A01

Galaxy A10/e/s

Galaxy A11

Galaxy-A20/e/s

Galaxy-A21/s

Galaxy A30/s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy-A41

Galaxy A42 5G

Galaxy A50/s

Galaxy A51/ 5G

Galaxy-A60

Galaxy A70/ s

Galaxy-A71/ 5G

Galaxy A80

Galaxy-A8s

Galaxy A90 5G

Galaxy M01

Galaxy-M11

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy-M31

Galaxy M40

Galaxy M51

Galaxy-Xcover 4s

Galaxy Xcover FieldPro

Galaxy Xcover Pro

Galaxy-S10e / S10 / S10 + / S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 / Note 10+ (LTE / 5G)

Galaxy-Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra

Galaxy S20 / S20 + / S20 Ultra (LTE / 5G)

Galaxy-Fold (LTE / 5G)

Galaxy Z Flip (LTE / 5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy-Tab S5e

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy-Tab S7 / Tab S7 +

Galaxy Tab A 10.1 2019

Galaxy Tab A 8.0 2019

Galaxy-Tab A7

Galaxy Tab Active Pro

Durante l’ultima conferenza stampa di Unpacked, Samsung ha prestato molta attenzione all’interazione tra l’azienda ei suoi fan, nonché ai suoi sforzi per ascoltare le richieste degli utenti. Una di queste richieste era quella di prolungare il ciclo di vita dei suoi smartphone. La compagnia ha parlato della nuova politica sul software per smartphone, che prevede un ciclo di aggiornamento del sistema operativo di tre anni. Si dice che la politica entrerà in vigore a partire dal Galaxy S10. Ciò significa che i dispositivi dello scorso anno riceveranno non solo Android 11, ma anche Android 12 tra un anno.