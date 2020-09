Le voci di un Samsung pieghevole più economico basato sul Galaxy Fold originale circolano da diversi mesi. Sfortunatamente, tali informazioni sono state interpretate in modo errato e le ultime notizie potrebbero essere una delusione. Secondo quanto riferito, il rilascio del Samsung Galaxy Z Fold Lite è previsto per il prossimo trimestre con un prezzo di partenza di circa $ 900 negli Stati Uniti.

Samsung ha identificato i precedenti modelli pieghevoli con i codici SM-FXXXX, inclusi Galaxy Fold e Galaxy Z Flip. Il cosiddetto pieghevole economico viene indicato come SM-F415F nel firmware, in linea con i codici assegnati fino ad ora. Ma come ha affermato SamMobile, questo da solo non dipinge il quadro completo: il dispositivo in fase di sviluppo è in realtà l’esatto opposto di un pieghevole.

Samsung Galaxy Fold Lite potrebbe non essere in lavorazione

Come accennato da un recente elenco di Wi-Fi Alliance e confermato da SamMobile, il misterioso SM-F415F è in realtà il Galaxy M31 che Samsung ha lanciato all’inizio di quest’anno in India e in altri mercati in via di sviluppo. Quello smartphone è in genere collegato al numero di modello SM-M315F. Tuttavia, per qualche motivo sconosciuto Samsung India ha recentemente iniziato a sviluppare il firmware per il prodotto con il numero di modello SM-F415F.

Tutte le specifiche ipotizzate per il Samsung Galaxy Fold Lite si allineano perfettamente con ciò che offre quello smartphone economico. Pertanto, ora è chiaro che non ci sono Galaxy Fold Lite in lavorazione. Per il momento sembra che la società sudcoreana si concentri su modelli premium come il Galaxy Z Fold 2, che arriverà sugli scaffali la prossima settimana.