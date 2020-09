Le offerte del volantino Carrefour sono davvero da non perdere, gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra un elevato quantitativo di sconti e di riduzioni, applicati sopratutto sulla tecnologia mobile.

La limitazione più grande della campagna promozionale corrente riguarda il quantitativo di scorte effettivamente disponibili, è bene ricordare, infatti, che essendo un SottoCosto le unità distribuite nei negozi sono poche, e sopratutto non vengono rifornite in corso d’opera (si consiglia quindi una rapida decisione).

Volantino Carrefour: gli sconti sono ottimi

Al centro del nuovo volantino Carrefour troviamo come al solito ormai, l’Apple iPhone Xr, uno smartphone da tempo disponibile sul mercato, ma da poco acquistabile ad una cifra più che raggiungibile dalla maggior parte di noi. I 569 euro necessari per mettere le mani sulla versione no brand da 64GB appaiono essere davvero ottimi, sopratutto per l’utente che vuole avvicinarsi al mondo Apple, senza spendere cifre folli.

Sono disponibili anche altri dispositivi Android, come Samsung Galaxy A41 o Xiaomi Redmi Note 8t, sono versioni decisamente economiche, i cui prezzi non superano i 229 euro necessari per l’acquisto del modello dell’azienda sudcoreana. Da segnalare, infine, la presenza delle Apple AirPods a 129 euro, prezzo bassissimo per il nuovo modello di seconda generazione.

Tutte le informazioni mancanti dal nostro articolo sono disponibili direttamente nelle pagine che trovate inserite nel dettaglio qui sotto, non dimenticatevi, ad ogni modo, le limitazioni discusse in precedenza.