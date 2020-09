Dopo una vaga descrizione della trama, trapelata a febbraio, Netflix ha formalizzato i piani per una serie ambientata nel mondo di Resident Evil. Il nuovo adattamento live-action, intitolato semplicemente Resident Evil, racconterà una nuova storia con elementi familiari ai fan del franchise.

Scritta da Andrew Dabb, la nuova serie si svolgerà in due distinte linee temporali e seguirà una coppia di personaggi: Jade Wesker e Billie Wesker. Secondo quanto dichiarato da Netflix, nella prima sequenza temporale, le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker vengono trasferite a New Raccoon City. Più tempo trascorrono lì, più si rendono conto che la città è più di quanto sembri e il loro padre potrebbe nascondere oscuri segreti.

Resident Evil arriverà su Netflix, data ancora sconosciuta

Nella seconda linea temporale, ben oltre un decennio rispetto la prima, sono rimasti meno di quindici milioni di persone sulla Terra. A farli compagnia, ben sei miliardi mostri: persone e animali infettati dal virus. Netflix ha dato il via libera a otto episodi di Resident Evil della durata di otto ore. Bronwen Hughes (The Walking Dead, Breaking Bad) sarà il produttore esecutivo e dirigerà i primi due episodi.

Andrew Dabb, lo scrittore della serie, ha riferito in un comunicato stampa che Resident Evil è il suo gioco preferito di tutti i tempi. “Per ogni tipo di fan di Resident Evil, compresi quelli che si uniscono a noi per la prima volta, la serie sarà completa con molti vecchi amici e alcune cose che le persone non hanno mai visto prima “, ha detto Dabb. Non ci resta che attendere l’ufficialità della data di uscita.