In questa fase di grandi novità per gli annunci di IFA 2020, Gigabyte propone un nuovo prodotto di fascia alta, destinato ai giocatori più appassionati o di professione. L’azienda ha dichiarato che per produrre questo nuovo notebook da gaming ha collaborato con diverse compagnie di eSports, come ad esempio la G2 eSport per sviluppare al meglio il design e le caratteristiche del nuovo notebook Aorus. Stiamo parlando dell’Aorus 15p, disponibile all’acquisto sullo store di Gigabyte a partire da 1599,00$. Decisamente un prezzo di fascia alta, determinato però dall’utilizzo di componenti top di gamma e da un design studiato appositamente.

Aorus 15p, le specifiche tecniche

Parlando di specifiche tecniche, il 15P viene venduto con uno schermo da 144Hz. Viene alimentato da un processore Intel i7-10750H e fino a 32GB di RAM. Per quanto riguarda il comparto scheda grafica, gli utenti potranno scegliere tra una RTX 2060 e una RTX 2070 Max-Q design.

Gigabyte promette una batteria dalla durata di 8 ore, anche se risulta difficile pensare ad un notebook da gaming con una durata di questo tipo. Sotto il profilo connettività troviamo tre USB-A, una USB-C, una porta HDMI, in lettore di SD card, un connettore per le cuffie e una presa Ethernet, oltre ovviamente alla presa per la ricarica.

Da un punto di vista costruttivo, il peso sarà di circa 2kg, mentre lo spessore raggiungerà i 23mm. Un notebook decisamente sottile per le specifiche che presenta, e che per questo è stato equipaggiato con il sistema di raffreddamento Windforce Infinity. Dovrebbe essere in grado di mantenere una buona temperatura all’interno del notebook, grazie a due ventole a 12 volts, diverse ventole normali e 5 heatpipe per la dissipazione.