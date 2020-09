L’universo del collezionismo può essere molto bizzarro. Nel mondo della tecnologia esistono collezionisti che pagherebbero una fortuna per vecchie console di videogiochi, o per modelli primordiali di smartphone risalenti agli anni 80 e 90. Tra tutte cose che secondo i collezionisti hanno valore, c’è pero anche un certo tipo di SIM per cui pagherebbero cifre esorbitanti che includono quattro e in certi casi addirittura cinque cifre!

Cosa sono le SIM Top Number e perché valgono così tanto?

In seguito a un servizio andato in onda su Italia1 durante il programma televisivo Le Iene, è stato spiegato che le SIM Top Number sono delle rare SIM provenienti da vari operatori telefonici e che possiedono sequenze numeriche rare, di tipo continuativo, talvolta la stesse cifra che si ripete.

Numeri così facili da digitare anche solo a caso, sono genericamente tempestati di telefonate, anche a scopo di vendita e pubblicità. La quota a cui sono stati venduti alcuni di questi numeri arriva persino oltre i 50.000 euro! Ad ogni modo 5 di queste SIM sono state messe all’asta su E-Bay con lo scopo di devolvere il ricavato alle casse dell’Istituto Nazionale Tumori. Ecco di seguito l’elenco:

339 YYXXXXX, donato da TIM, è stato venduto per 2.210 euro;

33Y XXXXXXX, anche questo donato da TIM, è stato battuto alla cifra di 8.600 euro;

342 XXXXXYY, donato da Vodafone, è stato assegnato per la cifra di 1.920 €;

320 XYZYZYZ, donato da Wind, è stato venduto a un collezionista per 856 euro;

393 XY9XXY9, donato da H3G, ha raggiunto la cifra di 343 euro.

Hanno partecipato oltre le 600 persone all’asta. Decisamente notevole quanto bizzarro.