Sky ha giocato la vera carta da sorpresa in quest’estate per quanto concerne il mercato della telefonia fissa. La pay tv, completando la sua trasformazione in media company, da ben due mesi sta promuovendo il nuovo brand Sky WiFi. L’obiettivo del neonato operatore è quello di competere sin da subito con i grandi sfidanti del mercato italiano come TIM, Vodafone e WindTre.

Allo stato attuale sono tre le offerte che Sky WiFi offre ai suoi clienti. Per tutte le offerte ci sono u primi tre mesi a costo zero ed attivazione gratuita.

Sky WiFi, tre offerte per la telefonia fissa per tutti i nuovi clienti

Le offerte di Fibra Ottica messe a disposizione da Sky WiFi già stanno convincendo il pubblico. La prima iniziativa, quella base, si chiama Fibra 100%. Al costo mensile di 27,90 euro i clienti avranno libero accesso alla rete Fibra per connessione illimitata ad internet. Incluse anche le telefonate a consumo.

L’altra promozione del gestore si chiama invece Fibra 100% con Ultra WiFi. In tale circostanza i clienti avranno gli stessi servizi di cui prima, ma con l’aggiunta di dispositivi WiFi extender che saranno utili per portare il segnale internet in aree remote del proprio appartamento. Il costo previsto in questo caso è di 32,90 euro.

L’iniziativa full option di Sky WiFi è invece la Fibra100% con Ultra Wifi + Voce Unlimited. I clienti che decideranno di attivare la terza promozione del gestore dovranno pagare un costo mensile di 37,90 euro. Inclusi nel prezzo ci saranno le telefonate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili ed ovviamente la navigazione internet in Fibra Ottica.