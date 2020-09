Expert ha pensato ad una campagna promozionale ricca di sconti e di prezzi bassi, appositamente lanciati per cercare di avere la meglio sulle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, offrendo all’utente anche un’ampissima possibilità di scelta.

Il volantino corrente, come già accaduto in passato, risulta essere disponibile in tutti i punti vendita in Italia, ma anche direttamente sul sito ufficiale. L’utente potrà collegarsi da casa, scegliere il prodotto e riceverlo presso il proprio domicilio, a patto però che sia disposto a pagare le spese di spedizione, non scontabili anche con cifre particolarmente elevate.

Expert: il volantino è pauroso e ricco di occasioni

Il volantino Expert parte prima di tutto dagli utenti che vogliono acquistare un top di gamma, ovvero uno smartphone di fascia altissima e dotato di prestazioni incredibili, quale è ad esempio l’ottimo Samsung Galaxy S20+. Il suo prezzo finale è ancora elevato, ma i 799 euro raggiunti dimostrano una tendenza al ribasso, causata dal tempo trascorso sul mercato e dal lancio di nuovi prodotti.

Molto interessanti sono ancora di più i prezzi applicati su Xiaomi Mi 10 Lite, in vendita a 369 euro, e Xiaomi Redmi Note 9 Pro, raggiungibile a soli 279 euro, due prodotti che riservano piacevoli sorprese in termini di prestazioni, sopratutto se confrontate con il prezzo finale di vendita degli stessi.

Il volantino Expert non si ferma qui, se volete conoscerlo da vicino dovete semplicemente aprire le pagine che trovate nel nostro articolo.