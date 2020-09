Il bollo auto è tutt’altro che amato dal popolo italiano periodicamente costretto a recarsi dal tabaccaio per versare la quota pattuita per la tassa di possesso. Si tratta di un’imposizione fiscale bella e buona cui molti vorrebbero rinunciare. Il veto alla sospensione integrale del pagamento è stato espresso dai Governi che nel tempo si sono susseguiti nel panorama politico italiano. Ma c’è una buona notizia.

Dopo l’insorgere dell’emergenza Covid si è deciso non solo di accantonare i debiti riportati agli italiani con le cartelle Equitalia ma di anche rinviare il pagamento per questa scomoda posizione fiscale. Ciò avviene in alcun Regioni Italiane con la limitata possibilità di intercedere negli incentivi che inoltre concedono il bollo auto gratuito rispettando ben determinate condizioni. Scopriamo di più.

Il Bollo Auto è Gratis o viene rinviato di parecchi mesi in queste Regioni

Esimersi dal pagamento del bollo auto sembra cosa impossibile. Eppure alcune amministrazioni locali garantiscono un coming-out dalle spese per quanto concerne le immatricolazioni di veicoli elettrici o ibridi rispettosi dell’ambiente. In taluni casi è possibile ottenere zero euro di imposte per periodi di tempo compresi tra 3 e 5 anni dipendentemente dai singoli statuti interni alle Regioni.

Più accessibile e verosimile, invece, l’ipotesi di poter ottenere la sospensione bollo auto per periodi di diversi mesi. A seguire l’elenco dei potenziali beneficiari di questa inedita misura economica.